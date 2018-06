Fiona Meiland blijkt in Lourdes te zitten

EMMEN/LOURDES - De Emmense Fiona Meiland, die maandenlang vermist was, blijkt in een klooster in Lourdes te zitten. Een Franse pater vertelde dit aan Stichting ZoekJeMee, een burgerinitiatief dat in actie komt bij vermissingen.

Van de 44-jarige vrouw ontbrak sinds afgelopen december ieder spoor. Meiland was op het moment van de vermissing bezig met een retraite van tien dagen in het Onze Lieve Vrouwe Ter Nood-klooster in Heiloo."Haar mobiel heeft ze vermoedelijk weggegooid en is toen rechtstreeks naar Lourdes gegaan", zegt voorzitter van de stichting Petra Blankwaard. "Het is daarom ook wel logisch dat er weinig tips over haar binnenkwamen. Ze had een voorsprong van negen dagen."De moeder van Fiona, die was ingelicht door de recherche, heeft gebeld met haar dochter. "Die heeft natuurlijk maandenlang tussen hoop en vrees geleefd. Ze was blij dat haar dochter leefde natuurlijk, maar ook geschrokken dat ze deze actie zomaar heeft ondernomen."De pater stuurde foto's op van Fiona om te checken of het haar was. Volgens Blankwaard leek ze flink verzwakt.Meiland heeft aangegeven niet van plan te zijn terug te keren naar Nederland.