Herkansing voor vierdaagselopers Zuidwolde

ZUIDWOLDE - Avondvierdaagselopers uit Zuidwolde die alsnog een felbegeerde medaille willen binnenhalen, krijgen aanstaande vrijdag een herkansing.

Net als veel andere avondvierdaagsen viel de laatste avond van de wandeltocht in Zuidwolde vanwege het slechte weer in het water.Wandelaars kunnen op 8 juni starten bij zwembad De Waterlelie. Op 17:30 uur mogen de lopers van de 10 kilometer van start en om 18:30 uur kunnen de 5 kilometer-lopers ook aan hun tocht beginnen.De intocht is vanaf 20:00 uur, vanaf de sporthal, en de finish is op het plein bij de Hervormde kerk.