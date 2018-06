Kleinzoon in vernietigingskamp Sobibor: Het is heel aangrijpend

SOBIBOR/ASSEN - De bijzondere missie van Micha Bruinvels kwam gisteren tot een voorlopig einde. Bruinvels volgde de reis die zijn oma precies 75 jaar geleden naar vernietigingskamp Sobibor moest ondergaan. Gisteren kwam de kleinzoon in Polen aan. Een heftig moment, zo geeft hij aan.

"Het is heel aangrijpend. Want een van de dingen die ik ben gaan beseffen, is dat het zo snel gaat. Vorige week vertrok ik vanuit Amsterdam naar Westerbork, om vervolgens naar Polen te gaan. En even later ben je in Sobibor. Dat was een emotioneel moment. Dat is het niet alleen voor mijn familie, maar het heeft zoveel mensen beïnvloed."Op 29 mei 1943 werd Froukje, met haar oudste zoon, vanuit Amsterdam naar Kamp Westerbork gebracht. Drie dagen later ging ze op transport naar vernietigingskamp Sobibor. Daar werd de vrouw door de nazi’s vergast.Micha Bruinvels maakte de reis per trein samen met fotograaf Roger Cremers die alles vastlegde. "We begonnen bij het grootouderlijk huis. Via het Muiderpoortstation in Amsterdam -een belangrijk station voor het afvoeren van joden- gingen we richting het voormalige Kamp Westerbork." Bij hoge uitzondering mochten de beide mannen daar blijven slapen. Daarna vervolgde hij z’n reis naar Polen.Bruinvels heeft het gebied al goed verkend. Hij heeft moeite om zich alles voor te stellen. "Er is niet zoveel. Het huis van de kampcommandant is er nog, waar nu een familie woont. Maar de nazi’s hebben voor de rest alles met de grond gelijk gemaakt. Er is weinig wat doet denken aan die tijd." Bruinvels heeft in de omgeving wel met veel mensen gepraat. Die gesprekken vindt hij ‘fijn’.De reis van Bruinvels zit er nu dus op. Hoe de emoties binnenkomen, kan hij nog niet helemaal inschatten. "Ik kan binnenkort pas zeggen hoe het emotioneel is. Het is nu nog te kort geleden. Ik heb wel wat geleerd over m’n familie. Zo is mijn opa niet vergast, maar aan het werk gezet. Ik ga de locatie waar hij werkte nog bekijken."Bruinvels gaat binnenkort kijken wat zijn reis heeft opgeleverd qua verhalen, foto’s en filmpjes. "Wat we daar mee gaan doen, weet ik nog niet. Er is wel interesse voor. Ik vind het belangrijk dat het verhaal verteld blijft worden."