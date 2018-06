Deel dit artikel:











Voormalige basisschool Bareveld wordt 'scheidingshuis' Pieter Bouwman voor de verbouwde basisschool in Bareveld (foto: Robbert Oosting/RTV Drenthe)

BAREVELD - In een voormalige basisschool in Bareveld komen drie huurwoningen voor mensen die in scheiding liggen of relatieproblemen hebben. Het idee voor dit zogeheten scheidingshuis komt van Pieter Bouwman uit het Groningse Siddeburen.

"Dat is een groep die past nu nergens thuis", zegt Bouwman. "Ze horen niet in een recreatiewoning, want de wet zegt dat je moet recreëren in een vakantiehuis en voor de huurmarkt zijn ze ook niet interessant omdat ze maar voor een korte termijn huren."



'De vraag is enorm'

Dat huren voor een korte termijn is juist wat Bouwman met het scheidingshuis wil bieden. "Mensen kunnen hier bijvoorbeeld voor een maand huren voor een relatie time-out of om een echtscheiding verder te regelen. De vraag is enorm. We hebben dit concept ook in Siddeburen uitgerold. Daar hebben we in een boerderij vijf woningen en die zijn continue bezet. De gemiddelde termijn dat mensen bij ons huren is een half jaar."



Het concept komt voort uit een eigen behoefte van Bouwman. "Mijn vrouw en ik zijn een tijdje uit elkaar geweest. Ik ben vertrokken, maar kon niet zo snel een plek vinden en toen kwam ik op een camping terecht. Maar dan zit je toch tussen een groep met een andere intentie. Die willen lekker vakantievieren. En jij zit daar toch anders in."



Over belangstelling heeft Bouwman niet te klagen. "We zijn nu vier maanden aan het bouwen in Wildervank, maar we hebben al drie mensen die zich spontaan gemeld hebben. De woningen zijn gestoffeerd en gemeubileerd, dus helemaal gebruiksklaar."