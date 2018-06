Stelling: Kinderen kunnen niet meer zonder smartphone

ASSEN - Uit onderzoek van het Erasmus MC blijkt dat het gebruik van tablet of smartphone tot meer bijziendheid bij kinderen leidt van dertien jaar oud.

De kinderen zijn jaren gevolgd. Op zesjarige leeftijd had 2,5 procent in de groep problemen met scherp zien in de verte. Toen de kinderen dertien jaar waren was dat opgelopen tot 25 procent. Smartphones en tablets lijken daarvan de oorzaak, aldus de onderzoekers. Zij vermoeden dat de cijfers onder de onderzochte Rotterdamse kinderen ook gelden in de rest van Nederland.Volgens de onderzoekers moeten de kinderen minder lang achter het scherm zitten. Na twintig minuten scherm moeten ze een pauze van minimaal twintig minuten inlassen.