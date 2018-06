Zijn de problemen rondom buurtvereniging Bargermeer nu voorbij?

EMMEN - Het oude bestuur van buurt- en huurdersvereniging Bargermeer-Meerveld moet voor vrijdag de sleutels, boekhouding en andere zaken overdragen aan het interim-bestuur.

Dat oordeelde de rechtbank. Het oude bestuur, onder leiding van (oud-)voorzitter Joke Vrieling, is eind april aan de kant gezet. Dit gebeurde naar aanleiding van een ingelaste ledenvergadering.Volgens het oude, afgezette bestuur is dit illegaal. Daarom diende vrijdag een rechtszaak, waarin de rechtbank het oude bestuur ongelijk heeft gegeven. De ingelaste ledenvergadering is legaal en daarmee is het oude bestuur afgezet.Het afgezette bestuur heeft ruim een maand lang het gekozen interim-bestuur getraineerd door de sleutels van het gebouw en de bijbehorende spullen niet in te leveren. De rechtbank geeft hen nog tot vrijdag om dit te doen. Gebeurt dit niet, dan volgt er een dwangsom van 500 euro per dag.Het was aanvankelijk de bedoeling dat er gisteravond tijdens een ledenvergadering een nieuw bestuur werd gekozen voor de buurt- en huurdersvereniging. "Maar deze hebben we verplaatst naar eind september", zegt Rik Lucas, van het interim-bestuur. "We willen eerst alles overgedragen hebben en de boekhouding etcetera doorgenomen hebben voor we daar aan beginnen. We willen eerst de boel op orde hebben. Ik heb er een raar gevoel bij." Het nieuw te kiezen bestuur zal zich in eerste instantie gaan bezighouden met het herstellen van de verstoorde verhoudingen in de wijk.Joke Vrieling, de voorzitter van het oud-bestuur, is meerdere malen door RTV Drenthe gebeld, maar is niet bereikbaar voor een reactie. Een ander bestuurslid wil geen commentaar geven op de kwestie. Op Facebook is te lezen dat leden van de buurtvereniging gisteravond in het buurtgebouw afscheid konden nemen van het oude bestuur.De verhoudingen in de wijk zijn al langere tijd verstoord. Vier leden werden eerder al door het oude bestuur geroyeerd na ruzies over de wijkkrant en een doodsbedreiging aan het adres van de voorzitter. Een vertegenwoordiger van de Brede Overleggroep Kleine Dorpen moest er destijds aan te pas komen om de gemoederen te sussen.