Oei! Kjeld Nuis en zijn Jill bijna getrouwd

EMMEN - Een administratief foutje is zo gemaakt. Maar de notaris van Kjeld Nuis en zijn vriendin Jill de Robles maakte het wel heel bont.

Nuis en zijn vriendin wilden hun geregistreerde partnerschap ondertekenen, maar kwamen er net op tijd achter dat de notaris hen een ander document had voorgelegd. Sterker nog, het was een volwaardig huwelijksdocument."De notaris bij wie we ons geregistreerde partnerschap zouden vastleggen, had ons kennelijk verkeerd begrepen", zegt de razendsnelle schaatser tegen magazine Linda . "Toen we kwamen om te tekenen, stelde hij allemaal vreemde vragen. Of we nog een mooie reis hadden gepland, hoe we het gingen vieren. Op het moment dat we onze handtekening zouden zetten, zag ik ineens iets staan over huwelijkse voorwaarden."De twee ontdekten de fout net op tijd en kunnen er achteraf wel om lachen. Het geregistreerde partnerschap is voor Nuis een manier om zijn vriendin en hun kindje Jax van een veilige toekomst te voorzien.