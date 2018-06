Deel dit artikel:











Exloo organiseert bijeenkomst over situatie schaapskudde Lammetjes bij de kudde in Exloo (foto: RTV Drenthe)

EXLOO - Het bestuur van de schaapskudde van Exloo en de Dorpsraad gaan gezamenlijk een bijeenkomst organiseren voor de inwoners van Exloo om te praten over de ontstane situatie. Dat zegt voorzitter Frans Schouten van Stichting Schaapskudde Exloo.

Geschreven door Janet Oortwijn

De dagelijkse schapentocht van de schaapskooi in het dorp naar het begrazingsgebied en weer terug staat op losse schroeven. De Stichting Schaapskudde Exloo besloot vorige maand om te stoppen met de dagelijkse wandeling van de schaapskooi naar de hei en weer terug.



'Niet meer veilig'

De reden hiervoor was dat de wandeling niet meer veilig genoeg zou zijn omdat sommige automobilisten niet meer wilden wachten tot de kudde gepasseerd was. Ook klaagden omwonenden over grazende schapen in hun tuin.



Gesprekken

De gemeente Borger-Odoorn wil de traditie van de schapentocht niet zomaar overboord gooien. Wethouder Albert Trip zat vorige week om tafel met de stichting. Het bestuur heeft bij Trip aan tafel aangegeven graag een nieuwe schaapskooi te willen, dichter bij de heide en de begrazingsweiden. De huidige kooi heeft namelijk ook dringend een nieuwe opknapbeurt nodig.



De gemeente en het bestuur hebben afgesproken dat er eerst gesproken wordt met de inwoners van Exloo. Daarna kijken de stichting en de gemeente naar de wensen en mogelijkheden. "De wensen van het dorp spelen een rol, maar ook de veiligheid van de herder, kudde en de honden", aldus Trip. Voorlopig blijft de situatie zoals deze nu is, de kudde blijft op het veld en maakt niet de dagelijkse gang van en naar de schaapskooi in Exloo.



Nog geen datum voor bijeenkomst

Een datum voor de bijeenkomst met de inwoners van het dorp is er niet. "We hebben vanmiddag een overleg met het bestuur", aldus Schouten. "Het hangt ook af wanneer de dorpsraad kan. En dan rolt er een datum uit."