Nieuw-Amsterdam niet bang voor nieuw Nieuw-Amsterdam Nieuw-Amsterdam denkt dat de grootstedelijke plannen profijt voor het dorp kunnen opleveren (foto: Plaatselijk Belang)

Nieuw-Amsterdam kan de concurrentie met Amsterdam zeker aan. Daarom is het dorp best te spreken over het plan van een vastgoedadviseur om de vier grote steden samen Nieuw-Amsterdam te noemen. “Iedereen die hier zijn hoofdkantoor wil vestigen is welkom”, zegt voorzitter Rikus Haasken van Plaatselijk Belang.





Is dat tegen het zere been van de Drentse Nieuw-Amsterdammers? “Welnee!”, zegt voorzitter Haasken. “Wij zijn ons nu al erg bewust van de mondiale uitstraling van de naam van ons dorp. Het is gunstig dat ze deze werktitel hebben gekozen. Op het bedrijventerrein is nog wel wat ruimte en dit zal onze naamsbekendheid alleen maar vergroten.”



Haasken is niet bang dat de Randstad het dorp zijn naam zal afnemen. “Dat kan natuurlijk niet. Daarnaast is Nieuw-Amsterdam door zijn historie verbonden met Amsterdam, dat blijft”, aldus Roosken. Het veendorp werd gesticht door Amsterdamse investeerders die hier veen lieten afgraven.



Vanmorgen bood internationaal vastgoedadviseur Cushman & Wakefield een plan aan aan burgemeester Jan van Zanen van Utrecht. Door de vier steden te besturen als één grote stad, wordt Nederland aantrekkelijker als vestigingsplaats voor bedrijven en burgers en kan er meer ruimte worden gevonden. Omdat al die mensen en bedrijven graag in Amsterdam willen zitten, heeft het project de werktitel Nieuw-Amsterdam gekregen.