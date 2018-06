Deel dit artikel:











Ooieveaarskuikens Erm overleven stortbui niet Het tv-scherm in café De Holtenploeg (foto: Robbert Oosting/RTV Drenthe)

ERM - De vier ooievaarskuikens in het nest dat via een webcam live te volgen was in een café in Erm, zijn dood. Sinds vrijdag staat het scherm in café De Holtenploeg uit.





Vrijdag gingen ook de twee overgebleven jongen dood. "We hadden afgelopen vrijdag een hoosbui en het nest liep vol. De volwassen ooievaars stonden tot hun knieën in het water. Voor de jongen kwam het water te hoog, ze zijn verdronken", aldus Assen.



"De ouders hebben nog wel geprobeerd de kopjes van de twee jongen boven water te houden, maar dat is niet gelukt.. Het was allemaal live op tv te volgen, dat was zo zielig, we hebben de tv maar uitgezet."



"De ooievaars komen hier al drie of vier jaar. Ik hoop dat ze volgend jaar weer terugkomen."



