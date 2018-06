Deel dit artikel:











Het nieuws in een minuut: 5 juni In de nieuwsminuut onder meer aandacht voor de diefstal van lood van een basisschool in Rolde (foto: RTV Drenthe)

In het nieuws van een minuut van dinsdag 5 juni: een flinke tegenvaller voor de Jan Tiesschool in Rolde. Daar is het lood van het dak gestolen, de schade loopt in de tienduizenden euro's.

En verder aandacht voor drukte bij de studieboekencentrale in Emmen, de bouw van een huis voor mensen die in scheiding liggen en een handtekeningenactie tegen de komst van een vuurwerkopslag in Coevorden.