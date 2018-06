Derde grote Blues Festival in Grolloo bijna 'vol' en verlenging na vijf jaar?

GROLLOO - Het Holland International Blues Festival in Grolloo zit helemaal vol, op nog honderd kaarten op de vrijdag na, zegt een tevreden organisator Johan Derksen. "En die gooien we gewoon vrijdag bij de kassa voor de losse verkoop."

Het festival begint vrijdagmiddag en duurt tot zaterdagnacht. Grote publiekstrekker is vrijdag ex-Beatle Ringo Starr met zijn All-Starr Band. Hij komt vrijdag met een privéjet aan op Groningen Airport Eelde. Ook de Engelse blues- en rockgitarist Jeff Beck staat vrijdagavond op het programma.Zaterdag is de Amerikaanse blueszanger en -gitarist Joe Bonamassa de hoofdact. Die stond bij Derksen bovenaan het lijstje , en was ook als eerste grote naam gestrikt, "want hij is de nummer één in de blues op dit ogenblik." Verder treden op Walter Trout en King Salomon Hicks.Derksen is dik tevreden. "Alles staat er al, op het weiland achter café Hofsteenge. We begonnen eerst met 10.000. En we hebben nu 13.000 man per avond. En ook al hebben we deze editie een grotere tent waar zeker 15.000 man publiek in kan, voor ons is 13.000 de max. We willen als oudere jongeren graag wat ruimte houden om te bewegen. We weten dat we toch geen winst maken, dus voor het geld hoeft het niet."Het is de derde editie van het tweedaagse Bluesfestival in Grolloo in deze opzet. "Maar we hebben de mooiste line-up tot nu toe." Dat het festival nagenoeg uitverkocht is, zegt niets over de financiën. "We springen er nooit uit, er moet altijd geld achteraan gestoken worden", aldus Derksen."De grote artiesten kosten nogal wat, parkeren is verder gratis maar we betalen de boeren flinke huur, en we zorgen voor toiletgebouwen met toiletjuffrouwen, zodat de pis niet onder de deur doorloopt. En er is goede catering. We zijn een festival met service."Geldschieters, twee zakenlieden die enorme bluesfans zijn, zorgen ervoor dat er voor het Bluesfestival grote namen naar het Drentse bluesdorp gehaald kunnen worden, de bakermat van Harry Muskee en Cuby & Blizzards.Het plan was aanvankelijk dat het Holland International Blues Festival in Grolloo uiteindelijk na vijf edities zou stoppen. Daarna zou Johan Derksen met de twee zakenlieden een bluesclub in Rotterdam beginnen. Maar de twijfel, om na vijf keer te stoppen, is toegeslagen, volgens Derksen."Dit jaar ging het zo lekker om goede artiesten te strikken, beide mannen beginnen nu toch wat te twijfelen, en zinspelen erop dat we misschien moeten verlengen. We dachten dat we na vijf keer wel door de grote bluesartiesten zouden zijn, maar wie weet."Volgens Derksen zou het mooi zijn, verlenging van het festival. "In de eerste plaats voor natuurlijk Grolloo, maar ook voor Drenthe. Maar ik ben wel afhankelijk van deze twee muziekgekken met geld, waarmee we in staat zijn zulke grote artiesten naar Grolloo te halen."