Looddieven duperen Jan Thiesschool in Rolde voor tienduizenden euro's De Jan Thiesschool in Rolde (foto: Google streetview)

ROLDE - Dieven hebben bij de Jan Thiesschool in Rolde al het daklood weggesneden. De school zit met een schadepost van 35.000 euro en veel overlast.

De diefstal is ontdekt door de conciërge. Die was voor zijn reguliere inspectie op dak om te kijken of er ook bladeren lagen of een bal.



Meivakantie

"Hij schrok zich een ongeluk", zegt directeur Henk Norbart. "Al het daklood is weggesneden. Het moet ergens in de meivakantie gebeurd zijn. We zijn al de vijfde school in de gemeente Aa en Hunze die hiermee te maken heeft."



"Voor de reparatie moeten alle bovenramen eruit en twee lagen stenen moeten eruit worden gebikt en opnieuw worden opgemetseld", aldus Norbart. "Het is verschrikkelijk."



'Weken last van'

"We hebben hier weken overlast van. We zitten in de cito-toetsen. Kinderen van de klas waar op dat moment de reparaties gebeuren, moeten worden opgevangen op een andere plek in de school. En als je dan weet dat de opbrengst van het gestolen daklood maar 200 à 300 euro is."