Bijna 400 handtekeningen tegen vuurwerkopslag Coevorden: 'Ik ben heel erg bang' Ulrike Lammers biedt de handtekeningen tegen de vuurwerkopslag aan burgemeester Bouwmeester aan. (foto: Steven Stegen / RTV Drenthe)

COEVORDEN - Burgemeester Bert Bouwmeester heeft vanmorgen bijna 400 handtekeningen in ontvangst genomen van tegenstanders van een vuurwerkopslag in de binnenstad van Coevorden. Omwonenden zien de plannen niet zitten. “Ik ben ook gewoon heel erg bang”, zegt Anneke Witkamp.

Geschreven door Steven Stegen

De bijna 400 handtekeningen zijn de afgelopen dagen verzameld door Ulrike Lammers. “Ik ben spontaan de stad in gegaan. Net als ik vinden veel mensen dat een vuurwerkopslag in de binnenstad niet kan.” Lammers gaat ook gewoon door met de actie, hoewel de termijn waarbinnen bezwaar kon worden gemaakt tegen de vergunning al is verstreken.



Bij de gemeente zijn 28 zienswijzen ingediend, maar een flink aantal is namens meerdere bewoners ingebracht. De extra handtekeningen zullen volgens burgemeester Bouwmeester ook meegewogen worden.



Een aantal inwoners vindt dat de gemeente te kort is geschoten in de informatievoorziening. Lammers betreurt het ook dat de gemeente zich niet tegen het plan heeft verzet. “Ze kunnen wel zeggen dat het volgens het bestemmingsplan mag, maar ze hebben zelf de deur open gezet.”



Enschede

Twee vrouwen die bij het aanbieden van de handtekeningen zijn moeten gelijk aan Enschede denken. “Ik ben er gewoon fel op tegen. Straks hebben we hier een tweede Enschede”, klinkt het. De vrouwen doelen op de vuurwerkramp van mei 2000.



Woordvoerder Frans Köhler van de initiatiefnemers voor de vuurwerkopslag zei eerder al dat een vergelijking met Enschede totaal mank gaat. De gebroeders Kallenkoot willen in de Friesestraat maximaal tweeduizend kilo licht consumentenvuurwerk opslaan.



Een commissie gaat zich buigen over de bezwaren die zijn ingediend en komt dan met een advies aan het college van B en W. De ondernemers zouden van plan zijn om al vast met de bouw van de opslag te beginnen, iets wat mag, maar ze lopen wel het risico dat het bouwwerk meer moet worden afgebroken als de vergunning uiteindelijk toch niet verleend wordt.