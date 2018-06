Provincie begint voorlopig niet met aanleg nieuwe N34-afslag bij Klijndijk

DEN HAAG - De provincie Drenthe liet vandaag tijdens een spoedprocedure de Raad van State telefonisch weten voorlopig niet met de aanleg van de N34-afslag bij Klijndijk te beginnen.

Dit tot opluchting van de Stichting Veilig Emmen Noord, die al eerder tevergeefs bij Drenthe en Borger-Odoorn om een moratorium had gevraagd.De provincie wil in het kader van de reconstructie van de N34 de afritten Emmen-Noord en Odoorn opheffen en een nieuwe ongelijkvloerse kruising en afslag bij Klijndijk aanleggen. Een groot aantal Klijndijkers, verenigd in de Stichting Veilig Emmen Noord, ziet de nieuwe afslag helemaal niet zitten . Zij vrezen een enorme toename van verkeer door het dorp.De tegenstanders snappen ook niet waarom de provincie Drenthe en de gemeente Borger-Odoorn per se een nieuwe afrit vlak bij een dorp willen aanleggen. Ze vinden het onbegrijpelijk dat de afslag Emmen Noord wordt opgeheven en een nieuwe afrit bij Klijndijk wordt aangelegd.De tegenstanders willen dat de Raad van State de provincie Drenthe opdraagt een uitgebreid MER (Milieueffect) onderzoek naar het plan te doen en daarbij ook serieus naar alternatieven kijken. Want volgens de tegenstanders zijn er veel betere alternatieven, zoals de huidige afrit Emmen Noord of een nieuwe afrit bij Torenwijk.Rechter en staatsraad Lex Michiels van de Raad van State benadrukte dat hij in deze spoedprocedure geen inhoudelijk oordeel zal vellen. Dat komt later dit jaar na de bodemzaak. De staatsraad maakte wel duidelijk dat hij wel wat twijfels heeft over de plannen van Drenthe en Borger-Odoorn.Ook was de rechter niet gelukkig met de afwezigheid van zowel de provincie Drenthe als de gemeente Borger-Odoorn. Die hadden beiden afzonderlijk van elkaar de uitnodiging voor de spoedprocedure gemist.Daarop belde de staatsraad de provincie tijdens de rechtszaak op, omdat hij toch wilde weten of Drenthe binnenkort met de aanleg van de afrit Klijndijk wil beginnen. De provincieambtenaar deelde daarop telefonisch in de rechtszaal mee dat er geen werkzaamheden zullen worden verricht voordat de Raad van State eind dit jaar einduitspraak heeft gedaan. Dus was er voor de Raad van State geen reden om de bestemmingsplannen te schorsen.Het komt zelden voor dat een partij tijdens een rechtszitting per telefoon wordt gehoord.