Alfa-college oefent school-shooting: 'Een bezopen idee!'

Het Alfa-college in Hoogeven oefent een school-shooting (foto: Pixabay.com)

HOOGEVEEN - Het Alfa-college in Hoogeveen oefent volgende week woensdag op de locatie aan de Voltastraat een Amerikaanse school shooting. Daar is kritiek op van ouders en leerlingen. Een ouder reageert woedend: "Een bezopen idee is dit. Je zaait hiermee onnodig angst onder scholieren."

Geschreven door Hielke Meijer

Zijn kind gaat volgende week woensdag dan ook niet naar school. Het Alfa-college houdt jaarlijks een ontruimingsoefening in het kader van bedrijfshulpverlening. Die worden van tevoren niet aangekondigd, maar nu wel. Dit keer wordt het een andere oefening waarbij studenten in hun lokaal moeten verstoppen.



Waarheidsgetrouwe nabootsing

"Omdat het de eerste keer is dat we een 'school shooting incident' waarheidsgetrouw gaan nabootsen, melden we dit van tevoren. Het moet voor alle studenten en medewerkers duidelijk zijn dat er sprake is van nabootsing", schrijft regiodirecteur Jan Berend van der Wijk in een brief aan de studenten.



'Toename van dreiging reëel'

"Helaas horen en lezen we regelmatig over school shootings in Amerika. In Nederland is een toename van dreiging op dit gebied reëel", aldus regiodirecteur Van der Wijk. Hij kondigt een waarheidsgetrouwe oefening aan, waarbij een verdachte speelt dat hij dreigend door de gangen gaat.



Het Alfa-college in Hoogeveen heeft een opleiding Uniform-beroepen. MBO-studenten daarvan hebben de oefening samen met de politie voorbereid. Via de omroepinstallatie zal volgende week de oefening aangekondigd worden, waarna studenten en docenten de aanwijzingen moeten opvolgen.



Dit is geen Amerika

Een ouder vindt dat de school shooting als oefening beslist niet door moet gaan. "Moeten scholieren straks in doodsangst leven, omdat ze zich realiseren dat dit zomaar kan gebeuren? Tot nu hebben ze er misschien nooit over nagedacht, en ineens wordt de angst aangewakkerd dat dit kan gebeuren. Terwijl de kans in ons land heel klein is. Dit is geen Amerika", aldus de ouder.



Hij stelt dat ook de school zich kennelijk ook wel bewust is van dit gevaar. "Er zijn zelfs medewerkers van slachtofferhulp aanwezig, waar leerlingen na afloop terecht kunnen. Dat geeft wel aan dat ze zelf ook wel aanvoelen, dat kinderen hier problemen mee kunnen krijgen. Blaas het af, wie bedenkt zoiets."