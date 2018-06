Deel dit artikel:











Drents Archief toont unieke beelden tijdens TT-week In het Drents Archief draait tijdens de TT-week een film met unieke beelden van de TT's tussen 1978 en 1982 (screenshot: Lammie Heling)

MOTORSPORT - In het Drents Archief draait tijdens de TT-week van maandag 25 juni tot en met vrijdag 29 juni een unieke film met beelden van de TT tussen 1925 en 2000.

Er is een selectie gemaakt van de allermooiste films van de races, de coureurs en de Drentse hoofdstad. De filmcompilatie is speciaal voor de 88ste editie van de TT aangevuld met nieuwe beelden van de vrouwelijke filmmaker, en gepassioneerd motorsportliefhebber, Lammie Heling uit Hooghalen. Ze overleed op 5 maart dit jaar, een dag voordat haar films gedigitaliseerd waren.



Parkeren op de A28

Op haar 16 super-8 films uit de periode 1978 tot en met 1982 staan unieke beelden van de TT-baan en de motorcoureurs met wie ze veel optrok. Niet alleen de races komen in beeld, maar ook de tradities die in de loop der jaren rondom de TT zijn ontstaan. Denk aan de intocht van de TT-bezoekers, de kermis, paling eten tijdens de nacht van Assen, overmatig drankgebruik en de TT-cultuur op de campings. De TT-marsen waren jarenlang traditie. Minder bekend is dat er in 1953 zelfs een TT-marathon is gelopen. Dat was waarschijnlijk een eenmalige gebeurtenis, evenals het parkeren van de auto’s op de A28 in 1991 vanwege te natte weilanden. Ook die beelden zijn opgenomen in de film.



Lammie Heling

Heling schonk het Drents Archief in februari haar collectie van 16 super-8 TT-films uit de periode 1978 tot en met 1982. Op deze films zijn veel bekende coureurs te zien, zoals Wil Hartog, Barry Sheene en het zijspanduo Egbert Streuer en Bernhard Schnieders. Met de laatsten was ze goed bevriend, ze reisde zelfs met hen mee naar Finland voor de motorraces. Heling stond bekend als gepassioneerd motorliefhebber en op de zaterdag na de races wisten veel coureurs de weg naar haar huis in Hooghalen te vinden.



De film draait in de TT-week dagelijks om 11.00 uur, 13.00 uur en 15.00 uur in de filmzaal van het Drents Archief aan de Brink 4 in Assen. De film duurt ongeveer anderhalf uur. Een kaartje kost 5 euro; kinderen tot en met 12 jaar kunnen gratis mee.