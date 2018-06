Deel dit artikel:











Speciaal ijsje bij twee nieuwe Shakespearevoorstellingen Speciaal Shakespear-ijs werd uitgedeeld (foto: RTV Drenthe/Dylan de Lange) Bezoekers van de Shakespeare expositie (foto: RTV Drenthe/Dylan de Lange)

DIEVER - De wandelroute vanaf de brink naar het Shakespeare Theater in Diever wordt een tentoonstelling met dertien informatieborden over de band van de legendarische Engelse schrijver met het dorp.

Ook is er in het Tourist Info Punt een presentatie te bezoeken met theaterkleding en andere unieke voorwerpen uit de shows.



IJs

Speciaal voor de bijzondere gelegenheid heeft de ijssalon in Diever een heus Shakespeare-ijsje ontwikkeld. IJsliefhebbers kunnen tijdens de wandeling een hoorntje kopen. IJsverkoopster Ida Otten: "We hebben vrienden uit Engeland gevraagd naar wat volgens hen de smaak van Engeland is. Daar kwam Banoffi-ijs uit." Dat is een afkorting van banaan en toffee, waaruit het ijs bestaat.



Opening

Zo'n honderd mensen verzamelden zich vanavond op de brink. Vanaf daar werd er langs de informatieborden naar de voorstelling in het Tourist Info Punt gewandeld, onder het genot van een bakje Banoffi-ijs. Daar werden de voorstellingen officieel geopend door burgemeester Rikus Jager, wethouder Wilfried de Jong en Gerrit Kamstra, coördinator cultuurprojecten bij Provincie Drenthe.



Wandelroute

De wandelroute begint op de brink en eindigt bij het Shakespearetheater aan de Hezenes. Langs de weg kom je dertien panelen tegen panelen tegen met daarop informatie over ruim zeventig jaar Shakespeare in Diever.



Presentatie

Midden op de route vind je aan de rechterkant het Tourist Info Westerveld, waar binnen een presentatie te bezoeken is over kleding en andere rekwisieten uit shows in het Shakespearetheater van de afgelopen zeventig jaar. Een collectie van unieke attributen die normaal niet voor publiek zichtbaar is.



Stichting

De stichting Diever, Village of Shakespeare heeft als doel om Diever op de kaart te zetten als themadorp over William Shakespeare. Zo is er onder andere het Globetheater, een replica van het Globe Theatre in Londen, en het Shakespearetheater, waar sinds 1946 een toneelstuk van Shakespeare wordt opgevoerd. Met de wandelroute en de voorstelling in het Tourist Info zijn er deze zomer twee trekpleisters bij. Alleen een Shakespeare-ijsje eten kan natuurlijk ook.



In de radio-uitzending van DrentheNu op woensdagochtend 6 juni tussen 8.00 uur en 9.00 hoort u drie reportages over de tentoonstellingen in Diever.