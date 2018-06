Deel dit artikel:











10 miljoen schoolboeken distribueren zware kluif voor leverancier Van Dijk trekt alles uit de kast (Foto: RTV Drenthe / Robert Jansema)

EMMEN/KAMPEN - Opnieuw komt Van Dijk Educatie voor een enorme uitdaging te staan. Het bedrijf met vestigingen in Emmen en Kampen moet voor het nieuwe schooljaar meer dan 10 miljoen boeken distribueren.

Geschreven door Robert Jansema

In juni en juli komen de boeken uit alle hoeken van het land naar de vestigingen. In de zomervakantie kunnen ruim 2.000 jongeren aan de slag in Kampen en Emmen om de boeken te sorteren en verzendklaar te maken.



Van Dijk trekt alles uit de kast

Vorig jaar kwamen veel pakketten met schoolboeken te laat bij de scholieren of werden de verkeerde boeken verzonden. Dit kwam mede door een groot tekort aan vakantiekrachten. Daarom trekt de leverancier alles uit de kast om zoveel mogelijk werknemers naar Kampen en Emmen te krijgen.



"Vanuit Hoogeveen en Meppel gaan pendelbussen naar Kampen. We zorgen voor muziek, een gezonde hap en snacks. We willen het de jongeren graag naar de zin maken", vertelt Babette van Spijker namens Van Dijk.



Vaste prik

Voor veel jongeren is het werk bij de leverancier een jaarlijks terugkerend gebeuren. "Ik werk hier al voor het zesde jaar. Je treft ieder jaar dezelfde gezellige mensen, dat maakt het zo leuk", aldus Marcel Weijmer.