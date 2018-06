Noorden werkt samen met Arriva aan transport 'zonder chauffeur'

HOOGEVEEN - Busjes die zonder chauffeur van het station in Hoogeveen naar het Alfa College rijden. Het zou in de toekomst zomaar kunnen. Drenthe, Friesland en Groningen sluiten een intentieverklaring met vervoerder Arriva over een 'nieuw soort vervoer'.

In elk van de drie provincies is het de bedoeling om proeven met verschillende soorten van vervoer te doen. Friesland wil onbemande scheepvaart testen, Groningen zoekt het in de treinen zonder machinist en Drenthe dus in busvervoer zonder chauffeur.Volgens gedeputeerde Henk Brink is het Noorden een prima plek om te experimenteren. "Het is nieuw en geschikt om ervaringen op te doen. En ook risico's ontdekken. Wij denken dat er in het buitengebied in Drenthe kansen liggen voor mensen die op plekken moeten zijn waar bijna geen openbaar vervoer is."Er is al gezocht naar een plek waar een proef gehouden kan worden volgens Brink. Want niet elke plek is geschikt. "We hebben al eens gedacht aan de verbinding tussen Kamp Westerbork en het herinneringscentrum. Maar er zijn te veel beperkingen met straling voor Astron."De gedeputeerde ziet wel een mogelijkheid in Hoogeveen. Daar zouden leerlingen van het Alfa College opgehaald kunnen worden bij het station en met de onbemande busjes naar school gebracht kunnen worden. "Op die manier kunnen we ook het onderwijs betrekken bij de pilot.Het is niet de eerste keer dat er wordt gekeken naar transport zonder chauffeur. In Appelscha werd eerder al een proef gehouden. Daar is de proef gestopt, omdat er toch nog wel gevaar aan zat. Daarom is de proef daar gestopt. Ook in Emmen hebben de busjes rondgereden.Drenthe, Friesland en Groningen hopen nu samen met vervoerder Arriva de pilot nieuw leven in te blazen. Brink: "De tijd zal het leren. Als we niet beginnen, dan weten we het nooit."