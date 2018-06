Deel dit artikel:











'Al het TT-verkeer moet dit jaar om half twaalf op het circuit zijn' De oprit van de A28 naar het TT Circuit wordt verdubbeld (foto: Karin Mulder/RTV Drenthe_ Directeur Peter Oosterbaan van het TT Circuit en wethouder Harmke Vlieg hebben er vertrouwen in (foto: Karin Mulder/RTV Drenthe)

MOTORSPORT - De oprit van de A28 naar het TT Circuit wordt verdubbeld en er komt een parkeerterrein voor 2500 auto's bij. Dat zijn twee concrete maatregelen die de problemen rond de verkeerstoevoer bij de TT moeten verbeteren.

Geschreven door Karin Mulder

"Hierdoor moet al het verkeer om half twaalf op de TT kunnen zijn", zegt directeur Peter Oosterbaan van het TT Circuit. De eerste Grand Prix wedstrijd, de Moto3-klasse, start overigens wel al om 11.00 uur.



Puffend en steunend kwam het publiek de afgelopen twee jaar naar de TT. Sommigen maakten rechtsomkeerd anderen kwamen pas net voor de MotoGP binnen. Het zorgde voor veel kritiek. "De afgelopen twee jaar waren de problemen zo groot dat we wel vonden dat daar op ingegrepen moest worden. En dat hebben we ook gedaan met alle betrokken partijen", zegt wethouder Harmke Vlieg van de gemeente Assen.



Verdubbeling afrit

"Het verkeer wordt nu via twee rijstroken van de A-28 richting de TT-rotonde geloodst. De bestuurders die links rijden mogen voor één keer linksom de rotonde nemen. De chauffeurs die rechts rijden moeten rechtsom. Daarmee verdubbelen we de capaciteit", aldus Oosterbaan. Rijkswaterstaat draait op voor de kosten van deze aanpassing.



Extra parkeercapaciteit

Daarnaast is er tegenover het oude Verkeerspark aan De Haar extra parkeergelegenheid voor 2500 auto's. Het terrein is inmiddels gedraineerd. De kosten van een half miljoen euro worden fifty-fifty verdeeld tussen TT Circuit en de gemeente Assen. Buiten de infrastructurele maatregelen worden er ook extra borden en camera's geplaatst en wordt het publiek anders geïnstrueerd.



Kernteam verkeer

Om de problemen op te lossen werd een speciaal kernteam verkeer in het leven geroepen. Rijkswaterstaat, de gemeenten Assen en Midden Drenthe, de provincie, de politie en het TT Circuit staken de koppen bij elkaar.

Nog deze week ligt het extra asfalt erin!