Radio-dj Ruud de Wild zendt uit vanuit haaienbassin Emmen Ruud de Wild deed zijn uitzending in het voormalige haaienbassin (foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe) Met de actie vraagt De Wild aandacht voor plastic in de oceaan (foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

EMMEN - Radio-dj Ruud de Wild van Radio 2 zendt vandaag uit vanuit het met water gevulde haaienbassin van de oude dierentuin in Emmen.

De Wild zendt in totaal twee uur onder water uit. Dat doet de 49-jarige radio-dj in het kader van Wereldmilieudag, om op die manier aandacht te vragen voor de plastic soep in de wereldzeeën.



Speciale apparaten

Vijf maanden lang bereidden De Wild en zijn team zich voor op de onderwateruitzending. Ook moest er speciale apparatuur naar Emmen gebracht worden, dat onder water gebruikt kan worden.



Het is de eerste keer dat in Nederland een volledige radio-uitzending onder water wordt uitgevoerd.