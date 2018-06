Deel dit artikel:











Rode wouw vestigt zich in Drenthe In Drenthe werden meerdere nesten van de rode wouw ontdekt (foto: Jan Dijk/RTV Drenthe)

VLEDDER - Drenthe heeft er een nieuwe roofvogelsoort bij: de rode wouw heeft zich bij ons gevestigd. Vorig jaar werd er voor het eerst een nest in onze provincie gevonden.

Vogelkenner Arend van Dijk ontdekte dat nest. Bij Vledder hoorde hij jonge vogels roepen. Waarschijnlijk heeft er toen ook al in het Reestdal en paartje rode wouwen gebroed, maar dat nest werd toen niet gevonden.



Wouwen uit Duitsland?

Dit jaar zijn er in ieder geval drie nesten: twee in het Reestdal en weer eentje bij Vledder. Maar het kunnen er ook meer zijn. Er zijn namelijk ook waarnemingen van rode wouwen op het Dwingelderveld en in de buurt van Assen.



Waar de rode wouwen die nu bij ons broeden vandaan komen, is niet bekend. Mogelijk komen ze uit Duitsland. Daar neemt het aantal broedvogels de laatste jaren toe.



Grote jongens

Rode wouwen zijn bepaald geen kleine roofvogels. Met een spanwijdte van 1 meter 80 zijn ze een stuk groter dan de bekende buizerds. Het zijn ook heel herkenbare roofvogels: ze hebben lange, smalle vogels en een gevorkte staart. Door hun sierlijke, wendbare manier van vliegen vallen ze meteen op.



Toch is het niet gemakkelijk om de nesten van de rode wouw op te sporen. "Ze zijn heel stil, maken nauwelijks geluid", zegt vogelkenner Van Dijk. "Ze jagen vaak laag over de grond, duiken over een bosje en dan zijn ze verdwenen. Ik heb heel wat kilometers gefietst om het nest te vinden."



Aaseters

Vandaag werden de rode wouwen in het Reestdal geringd. Op één nest zaten drie jongen van een week of vier oud. Ze zagen er gezond uit en het nest lag vol met resten van hazen, duiven en kippen. Rode wouwen eten veel aas. Een belangrijke bron van voedsel zijn momenteel de dieren die dood gaan bij maaiwerkzaamheden.