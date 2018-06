Deel dit artikel:











Lobby voor Koloniën van Weldadigheid in volle gang Cees Bijl, nadat hij het nominatiedossier aan de directeur van UNESCO heeft overhandigd Bijl naast vertegenwoordigers van de Vlaamse regering

ASSEN/FREDERIKSOORD - Eigenlijk moet gedeputeerde Cees Bijl woensdag in het provinciehuis zijn in Assen. Daar wordt gesproken over de voorjaarsnota. Misschien wel één van de belangrijkste nota's in een jaar voor een gedeputeerde financiën.

Geschreven door Andries Ophof

Maar Bijl is op weg naar Parijs naar het kantoor van Unesco. Daar praat hij met verschillende landen die straks een stem hebben in de keuze van nieuwe werelderfgoederen. Op die lijst staan ook de voormalige koloniën in Frederiksoord, Wilhelminaoord en Veenhuizen.



Lobby op volle toeren

Er zit zand in de motor sinds adviesorgaan Icomos een negatief advies gaf over de voordracht. Volgens Icomos is de voormalige landbouwkolonie alleen goed zichtbaar in Frederiksoord en Wilhelminaoord. De andere koloniën in Veenhuizen, Willemsoord, Ommerschans, Wortel en Merksplas voldoen niet. En dat is een behoorlijke streep door de rekening van de provincie Drenthe. Een voorstel met alleen de dorpen Frederiksoord en Wilhelminaoord zou meer kans maken.



Nog voordat het definitieve oordeel in Bahrein valt eind juni, probeert Bijl op allerlei manieren het belang van alle koloniën onder de aandacht te brengen van de 'beslissers'. Wie nu de zaken van Bijl op zich neemt in het provinciehuis? De gedeputeerde van economische zaken, Henk Brink.