Tweede Kamer wil nieuw onderzoek naar financiering moskeeën

ASSEN/DEN HAAG - Er moet een nieuw, onafhankelijk onderzoek komen naar buitenlandse financiering van religieuze organisaties in Nederland. Dat is de wens van een brede meerderheid in de Tweede Kamer.

De partijen scharen zich achter het voorstel van D66 en de ChristenUnie, omdat ze vinden dat het ministerie van Buitenlandse Zaken aan een vorig onderzoek onvoldoende meewerkte.Het voorstel gaat vooral over de financiering van moskeeën uit zogenoemde onvrije landen. Nieuwsuur en NRC onthulden in april dat sommige moskeeën financiering krijgen uit landen als Koeweit en Saudi-Arabië. Met die financiering zouden radicale versies van de islam naar Nederland worden geëxporteerd. Het ministerie beschikte over deze informatie, maar die belandde niet bij de uitvoerders van het eerdere onderzoek.Ook een moskee uit Assen wilde geld hebben uit Saudi-Arabië. Moskee El-Moslimien vroeg in 2011 een bedrag van 750.000 euro aan voor nieuwbouw. Volgens het moskeebestuur wilde de geloofsgemeenschap niet dat Saudi-Arabië voorwaarden aan de betaling stelde en ook niet dat er bemoeienis komt met de manier waarop ze het geloof in Assen belijden. Het geld kwam er nooit.De Kamer wil dat het ministerie een nieuw, onafhankelijk onderzoek laat uitvoeren naar de geldstromen uit de Golfstaten. Zo moet voorkomen worden dat de radicale islam zich in Nederland verspreidt. "Deze ongewenste beïnvloeding kan je alleen tegengaan als er transparantie is over financieringsstromen. Dat vraagt om nieuw onderzoek'', vindt Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma (D66). Gert-Jan Segers (ChristenUnie) vindt dat Nieuwsuur en NRC hebben aangetoond "hoe hard het nodig is om deze geldkranen dicht te draaien'.'De regering moet zich er ook hard voor maken dat gemeenten stoppen met subsidies verstrekken aan organisaties in Nederland "die de integratie zouden kunnen tegenwerken'', aldus de Kamer.Een meerderheid van de Kamer ziet ook wel wat in een 'mini-enquête' over ongewenste financiering van moskeeën. Het bestuur van de Kamer - het presidium - moet een voorstel maken voor zo'n zogenoemde parlementaire ondervraging. De parlementaire ondervraging is een minder zwaar middel dan een parlementaire enquête, maar bij een ondervraging kunnen wel getuigen onder ede worden gehoord.