'Het moet niet uitmaken of een Duitse of Nederlandse ambulance uitrukt' Als het aan D66, CDA en CU ligt gaan ambulances ook de grens over (foto: Wolter Klok/RTV Drenthe)

DEN HAAG - De Tweede Kamer wil dat de spoedzorg voor mensen in grensgebieden blijft bestaan. Een ruime meerderheid steunt vandaag een voorstel van D66, CDA en de ChristenUnie.

Duitse ambulances de mogelijkheid krijgen om in Nederland spoedgevallen op te pakken en andersom. In Enschede en Gronau is zo'n experiment al succesvol gebleken en het is volgens D66 de bedoeling dat het langs de hele oostgrens wordt uitgerold.



'Nationaliteit maakt niet uit'

D66-Kamerlid Monica den Boer: “Het moet niet uitmaken of een Duitse of Nederlandse ambulance bij een spoedsituatie in een grensregio uitrukt. Een paar minuten verschil kan bij spoedeisende situaties van levensbelang zijn, dan mogen financiële en juridische belemmeringen niet in de weg staan."



Den Boer vindt ook dat, als je vlak bij de Duitse grens woont en een Duitse ambulance sneller ter plekke kan zijn, die ambulance iemand naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis moet brengen.



Spoedzorg in de regio

Door het voorstel van D66, CDA en de ChristenUnie wordt het geld van het vorige experiment nu structureel. Den Boer: “Of je nu midden in Utrecht of aan de grens met Duitsland woont, iedereen in Nederland moet goede zorg krijgen in spoedsituaties. Het moet niet zo zijn dat iemand niet snel geholpen kan worden, omdat een ambulance de grens over moet.”