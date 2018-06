Deel dit artikel:











ChristenUnie wil knelpunten grensregio's aanpakken Hulpdiensten uit Nederland en onze buurlanden moeten goed kunnen communiceren (foto: EPA/Roland Weihrauch)

ASSEN - De ChristenUnie wil knelpunten in onder andere de zorg en het onderwijs in grensregio's aanpakken. De partij heeft in de Tweede Kamer moties ingediend in verband met hulpdienstencommunicatie en diploma-erkenning.

Die moties zijn vandaag allebei met een Kamermeerderheid aangenomen.



'Het gaat om mensenlevens'

Op het gebied van voorzieningen, arbeidsmarkt en onderwijs liggen er volgens de partij nog volop kansen om grensoverschrijdende samenwerking te verbeteren.



"Brandweer, politie en ambulancediensten moeten over en weer goed kunnen communiceren, bijvoorbeeld in geval van rampen. Het gaat immers om mensenlevens", zegt Tweede Kamerlid Stieneke van der Graaf van de ChristenUnie.



De huidige communicatiesystemen in Nederland, België en Duitsland sluiten volgens Van der Graaf niet goed op elkaar aan. Soms zit er volgens het Kamerlid maar liefst een uur vertraging tussen."Bij spoed is dat echt onacceptabel."



Diploma over de grens

Van der Graaf: “Een ander hardnekkig probleem dat al jaren speelt is de erkenning van diploma’s en beroepskwalificaties over de grens. Dat is bijvoorbeeld het geval bij geschoold personeel in de zorg, waar nu tekorten zijn. De ChristenUnie wil dat er snel concrete afspraken gemaakt worden met beroepsgroepen over diploma-erkenning.”