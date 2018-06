Bestuur wijkcentrum Angelslo hoopt op nieuwbouw

EMMEN - De nieuwe naam dekt de lading perfect Wijkcentrum Angelslo, zo heet het gefuseerde wijkcentrum in de wijk Angelslo in Emmen.

Wethouder Jisse Otter onthulde het naambord vandaag, maar klaar is het daarmee niet. De inwoners hopen dat er nieuwbouw komt.De wijk Angelslo had tot voor kort twee wijkcentra: de Cluft en de Marke. Jaren werd er gepraat over samenwerking en fusie, maar erg makkelijk liep dat niet. “Het heeft een paar jaar geduurd, maar nu is het dan zo ver”, zei voorzitter Jan de Boer van het wijkcentrum, dat nu bestaat uit de samengevoegde panden.Volgens De Boer is wel duidelijk dat er iets met de gebouwen moet gebeuren. “De Cluft is veertig jaar oud, de Marke vijftig. Er is in elk geval een flinke opknapbeurt nodig, maar we hopen ook wel op nieuwbouw, al hechten we wel erg aan deze locatie in de wijk. Een wijkcentrum is erg belangrijk voor de inwoners.”Dat laatste erkent ook wethouder Jisse Otter. “We vinden als gemeente zo’n centraal hart, waar mensen elkaar ontmoeten, erg belangrijk.” Otter deed geen toezeggingen als het gaat om nieuwbouw. “Daar moeten we het nog over hebben, een besluit daarover is er nog niet.”