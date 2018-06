Nieuwe borden Wildlands hangen; vrijdag voor het eerst Wildlands-trein over het spoor

EMMEN - De nieuwe borden en informatieboeken van Wildlands zijn vanavond geplaatst. Hierop staan tekeningen met informatie over de betreffende dieren en hun leefomgeving.

Eerst werden borden geplaatst in het gebied Jungela. Later komen ook borden in de zones Nortica en Serenga.Vrijdag kan overigens voor het eerst gebruik worden gemaakt van de Wildlands-trein van Arriva. Deze rijdt op het spoor van Zwolle en Emmen en is in stijl van het park. Gedeputeerden en kinderen verzorgen de opening.