Inschrijving nieuwe ultra-mtb-marathon Bartje 200 bijna vol Bij de winterse variant in de Drenthe200 raakten deelnemers onderkoel (foto: Kim Stellingwerf)

MOUNTAINBIKEN - Inmiddels hebben 1.430 deelnemers zich ingeschreven voor de eerste editie van de Bartje 200. Een ultra-marathon op de mountainbike over 200 kilometer. Het is de zomerse tegenhanger van de Drenthe200. Bij 1.500 deelnemers wordt de inschrijving gesloten.

Geschreven door Karin Mulder

Afgelopen winter moesten deelnemers aan die Drenthe200 afhaken omdat ze onderkoeld waren. Wie weet is oververhitting het probleem bij de zomerse tegenhanger van de ultra-marathon in de Bartje 200.



Parcours

De wedstrijd gaat zondag 17 juni om 8 uur van start op Het Land van Bartje in Ees. Via de bossen van Exloo, Emmen en Sleen gaat de route verder via Schoonloo, Zuidlaren, Gieten en Borger. De finish is weer in Ees.



De eerste wedstrijdrijders zullen rond 14.00 uur finishen. Recreanten hebben maximaal tot 22.00 uur de tijd.