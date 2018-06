Toch geen reclamezuil met ledschermen langs A7

VRIES - De kersverse wethouder René Kraaijenbrink van de gemeente Tynaarlo kon praten als Brugman, maar kreeg het niet voor elkaar. Hij wist zijn eigen coalitie niet te overtuigen en dus komt er geen reclamezuil met ledschermen langs de A7 bij Hoogkerk te staan. Wel een analoge reclamepaal.

Na anderhalve maand discussie werd vanavond het beeldkwaliteitsplan van businesspark Ter Borch goedgekeurd in de raadsvergadering van gemeente Tynaarlo. In dit plan staat hoe het bedrijvenpark er in grote lijnen uit moet komen te zien.Hoewel een paar raadsleden de bedrijven graag strengere duurzaamheidsregels zouden willen opleggen, richtte de discussie vooral op een reclamepaal langs de A7. Deze zuil moet 27 meter hoog worden en 8 meter breed. Het college wil bovendien ledschermen plaatsen op de reclamezuil. Iets waar de gemeenteraad, met uitzondering van oppositiepartijen Gemeentebelangen en de VVD, het niet mee eens is.Anneke Lubbers van de PvdA is uitgesproken over de reclamezuil: "Wij willen niet net zo'n afschuwelijk landschapsverpestend ding als in Assen"De gehele coalitie diende vanavond een amendement in om ledschermen op de reclamepaal tegen te gaan. Een actie die normaliter eerder van de oppositie uit gaat. "Mooi toch?", zegt raadslid Jurryt Vellinga van coalitiepartij Leefbaar Tynaarlo na afloop van de raadsvergadering. "Dit is dualisme ten top!""De wethouder moet nog beleid uitvoeren van het vorige college", legt fractievoorzitter Klaas Kuipers uit, van eveneens coalitiepartij GroenLinks. Kuipers: "Met dat oude beleid zijn wij het niet altijd eens, dus dit soort situaties kunnen in de toekomst vaker voorkomen."Ook wethouder Kraaijenbrink zit niet met de situatie in zijn maag. "Dit kan gebeuren." Wel wordt het volgens hem lastiger om kavels op het nieuwe bedrijvenpark te verkopen, nu deze moderne vorm van reclame-uiting niet meer mogelijk is.