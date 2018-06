Duikvereniging Emmen start crowdfunding voor duikschool in oude haaienbassin

EMMEN - De Duikvereniging Emmen loopt tegen allerlei onverwachte kosten aan om het voormalige haaienbassin om te toveren tot duikschool.

De vereniging start daarom een crowdfundingsactie om geld binnen te halen. "Toen wij begonnen, dachten we: 'We hebben een bak, daar doen we water in en dan gaan we duiken'. Maar zo werkt dat niet", aldus woordvoerder Johan Boers van de Duikvereniging.Omdat de duikvereniging graag vissen in het water wil, kan er bijvoorbeeld geen chloor in. "En dan hebben we speciale filters nodig voor het water", vervolgt Boers. "Dan praten we gauw over 60.000 euro per filter. En er moet ook aankleding in, zodat de vissen zich prettig voelen." Gedacht wordt aan planten, maar ook aan rifkorrels. "Het is nu nog een lege bak." Ook worden er wc's, kleedkamers en douches gebouwd.Het precieze bedrag dat nodig is, is nog niet bekend. "We hebben ook verschillende sponsoren aangeschreven. Je loopt gaandeweg altijd tegen dingen aan."Het is dan ook onduidelijk wanneer de duikschool open gaat. "We zeiden altijd: vorig jaar juni", aldus de woordvoerder. "Maar dat hebben we niet gehaald. Dus ik wil mijn vingers niet branden aan een datum of tijdspad. We doen het goed, of we doen het niet. Tot nu toe gaat het goed. Dus het gaat ook zeker gebeuren."