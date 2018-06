16 miljoen euro nodig voor combinatie zwembad-ijsbaan in Hoogeveen

HOOGEVEEN - De gemeente Hoogeveen wil vaart zetten achter de komst van de kunstijsbaan en het zwembad. Het college vraagt een krediet van bijna 16 miljoen euro aan de raad.

Zelf moet de gemeente 19,15 miljoen euro bijleggen voor de komst van de combinatie. Afgelopen juni besloten Provinciale Staten om vijf miljoen subsidie toe te kennen aan de gemeente Hoogeveen. Tot die tijd was ook Assen kandidaat voor de ijsbaan.Onlangs bleek dat het aanleggen van de ijsbaan duurder zou worden. Een extra bedrag van 350.000 euro moest op tafel worden gelegd. Het extra geld is nodig, omdat het niet was meegenomen in de kosten die tijdens de voorbereidingen zijn begroot.De Dolfijn, het bad dat er momenteel ligt, is afgeschreven en zal niet langer meegaan dan vier jaar. De combinatie van het zwembad en de ijsbaan zal een plek krijgen op het Bentickspark-Noord.Het plan is om de bouw van het nieuwe project in maart 2019 te starten.