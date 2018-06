Deel dit artikel:











Mogelijk acties waterschappen na vastlopen cao-overleg Het Oude Diep (foto: Google Streetview)

ASSEN - Het cao-overleg tussen vakbonden FNV en CNV en de Unie van Waterschappen is vastgelopen. FNV Overheid roept haar leden op in actie te komen tegen het in hun ogen lage loonbod.

Het overleg is volgens FNV geklapt omdat de Unie van Waterschappen niet meer dan 4 procent loonsverhoging over twee jaar wil betalen. De vakbonden willen voor 2017 2,5 procent en voor 2018 3,5 procent verhoging.



Drenthe is verdeeld onder vier waterschappen: Hunze en Aa's, Noorderzijlvest, Vechtstromen en Drents Overijsselse Delta.



'Onbegrijpelijk'

Daarnaast willen CNV en FNV ook dat medewerkers van de waterschappen een eenmalige uitkering van vijfhonderd euro krijgen.



Bestuurders Xander van de Scheur en Martha Rotgers van FNV laten weten 'het onbegrijpelijk' te vinden dat 'de Unie van Waterschappen niet bereid is medewerkers een fatsoenlijke loonsverhoging te geven'.



Cao verlopen

Inmiddels is de cao voor de ruim 10.000 werknemers bij de waterschappen al sinds januari 2017 verlopen. Eerder dit jaar werden al kleinere, lokale acties bij waterschappen georganiseerd, maar tot een landelijke actie was het nog niet gekomen.



Rotgers: "Nu de werkgever al zo’n anderhalf jaar zijn eigen medewerkers negeert als het gaat om een realistische loonsverhoging, wordt de roep tot actie groter. De komende periode mogen onze leden zich daarover uitspreken."