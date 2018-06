Deel dit artikel:











Don Diablo kondigt grote soloshow aan Don Diablo uit Coevorden treedt 8 juli op in Amsterdam (foto: ANP/Ferdy Damman)

COEVORDEN - Don Diablo geeft op 8 december zijn grootste show tot nu toe. De show draagt de naam Future XL en zal plaatsvinden in het Afas Live in Amsterdam. Don Diablo, geboren in Coevorden, zal er de langste set van zijn carrière draaien.





"Future XL wordt de grootste soloshow die ik mijn carrière heb gedaan.Tijdens een extra lange set komen al mijn grootste hits van de laatste jaren voorbij en veel nieuwe muziek die mijn persoonlijke visie op de toekomst weerspiegelt", laat de Drent op zijn website weten.