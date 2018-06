Recreatiebedrijven in Dwingeloo willen geen nieuw camperpark

DWINGELOO - Recreatieondernemers rondom Dwingeloo zien het niet zitten. Een nieuw camperpark bij hen om de hoek. En daarom hebben ze brancheorganisatie Recron ingezet om bezwaar te maken bij de gemeente Westerveld.

Een veehouder uit Lhee heeft een plan gemaakt om zijn bedrijf te veranderen. De koeien de deur uit, zonnepanelen op de stallen en op een deel van zijn grond camperplaatsen. Deze tak van de recreatiesector groeit nog steeds.Maar RCN De Noordster, Camping Meistershof, De Torentjeshoek en De Olde Bargen zien het als broodroof. Volgens de ondernemers wordt in Drenthe nu juist geprobeerd om de kwaliteit van de sector een boost te geven. Er is geen ruimte voor nieuwe bedrijven vinden ze.Zo zijn de recreatiebedrijven bezig met het verbeteren van faciliteiten en de aanleg van eigen camperplaatsen. "Nu vinden wij het bizar dat een (voormalig) boer 'onze krenten' uit de pap wil vissen door zich te richten op camperaars. Dit is geen vernieuwing binnen de sector maar eerder het wegkapen van gasten bij reguliere bedrijven", zo is te lezen in de brief van de Recron.De oproep gaat verder. "Wij willen u met klem vragen geen nieuwe (mini)-campings toe te laten die geen toegevoegde waarde hebben voor de sector in uw gemeente. Net zoals het ruimhartig beleid destijds in uw gemeente vele mini-campings heeft toegestaan blijkt dat deze nu amper het hoofd boven water kunnen houden. Er is sprake van meer van hetzelfde en een verdringingsmarkt."De kwestie wordt in de gemeenteraad van Westerveld besproken. Een meerderheid snapt de kritiek van de ondernemers en de Recron niet. Volgens Gemeentebelangen gaat het om marktwerking. De VVD vraagt zich af waarom de Recron zich bemoeit met de vrije markt.Wethouder Jelle de Haas sprak zijn verbazing ook uit. "We weten ook niet zo goed wat de status is van deze brief." De Haas zegt met andere ondernemers te hebben gesproken in de gemeente die ook hebben geïnvesteerd in camperplaatsen. Zij zien de komst van een nieuw bedrijf als aanvulling.