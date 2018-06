Deel dit artikel:











Drents Archief haalt duizenden foto's van de website Een rechtenvrije foto van het hunebed van Rolde van fotograaf Gerhardus Kramer (foto: Collectie Drents Archief)

ASSEN - Het Drents Archief in Assen haalt duizenden historische ansichtkaarten en foto's uit voorzorg offline.

Van deze beelden, van verschillende collecties, is niet bekend wie de maker is. Begin april verloor een erfgoedinstelling in Leiden een rechtszaak van een uitgever over het online publiceren van afbeeldingen. Veel archiefinstellingen besloten daarop historische foto's offline te halen.



Rechtszaak

De uitgever spande een rechtszaak aan tegen Erfgoed Leiden over het online publiceren van anonieme ansichtkaarten uit het begin van de 20e eeuw. De uitgever herkende de afbeeldingen van een fotograaf van wie hij de rechten had gekocht en de rechter stelde de uitgever in het gelijk. De uitgever dreigt ook andere archiefinstellingen en historische verenigingen met een claim.



Sindsdien halen steeds meer archieven en verenigingen beeldmateriaal uit voorzorg van hun website, om schadeclaims te voorkomen. Het gaat om foto's waarvan niet zeker of er auteursrechten op rusten. Het Drents Archief heeft nu besloten dat ook te doen.



Erfgoed Leiden gaat in hoger beroep, ondersteund door BRAIN, de branchevereniging van archieven. Het hoger beroep zal waarschijnlijk in 2019 dienen.