Enquête: Voor welk land ben jij op het WK voetbal? Steun jij Duitsland tijdens het komende WK voetbal? (foto: ANP/Olaf Kraak)

ASSEN - De oranje shirts, gekke hoedjes en de vlaggetjes kunnen dit jaar in de kast blijven, want Nederland doet niet mee aan het WK voetbal in Rusland.





Vul hier onze enquête in over het WK 2018 .



De enquête is opgesteld door de NOS en de regionale omroepen. Invullen kan nog tot en met zondag. Maar dat betekent niet dat we niet kunnen juichen voor een ander land. Welk land kan op jouw steun rekenen? Hoop jij op een vijfde wereldtitel voor die Mannschaft? Steun je de Rode Duivels, hoop je op een stunt van Nigeria, Panama of Marokko, of kan het je allemaal niks schelen? Laat het ons weten in de enquête hieronder.De enquête is opgesteld door de NOS en de regionale omroepen. Invullen kan nog tot en met zondag.