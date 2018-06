Stelling: Scholen moeten zich voorbereiden op een mogelijke aanslag

HOOGEVEEN - Wat te doen als er plotseling een schietpartij gebeurt op je school? Het Alfa-college in Hoogeveen wil zich goed voorbereiden op zo'n incident en houdt daarom volgende week woensdag een oefening.

De school wil een 'school shooting incident' waarheidsgetrouw gaan nabootsen. Tijdens de oefening moeten de studenten zich in hun lokaal verstoppen.Volgens de directeur van de school hoor je regelmatig over schietpartijen op Amerikaanse scholen, maar neemt de dreiging ook in ons land toe.Niet iedereen kan zich vinden in het plan van de school. Zo noemt een ouder het een 'bezopen idee', waarmee je onrust zaait onder de scholieren.Wat vind jij: moeten scholen zich voorbereiden op een mogelijke aanslag?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur naar 0592-33 11 88 of laat uw reactie achter op Facebook.com/RTVDrenthe.Gisteren was onze stelling: kinderen kunnen niet meer zonder smartphone. De meningen waren aardig verdeeld. Een kleine meerderheid van 57 procent is het met de stelling eens. Er stemden 1.327 mensen.