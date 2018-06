FC Emmen krijgt half miljoen voor eredivisiewaardig stadion

EMMEN - FC Emmen kan rekenen op steun van de provincie Drenthe. Provinciale Staten zijn het unaniem eens met een subsidie van een half miljoen euro voor een eredivisiewaardig stadion.

De felicitaties aan het adres van de kersverse eredivisieclub van Drenthe vielen vanmorgen als zoete appeltjes van de boom. Maar wel gemeend. Partijen denken dat het effect van promotie naar de eredivisie groot is. Zowel voor de sport in het algemeen als voor de economie in de regio rondom Emmen. "Drenthe, Friesland en Groningen allemaal in de eredivisie. Ook dat noem ik TopDutch", zo zei Gea Weerts van de VVD.Twee eisen, dat wel. Het moet geen staatssteun zijn en dus aan de regels voldoen. En FC Emmen zal zich moeten inzetten voor de breedtesport. Het effect zou moeten zijn dat er meer mensen in Drenthe gaan sporten. Misschien wel voetballen.Niet dat de provincie wil investeren in de club zelf, maar wel in het stadion. Daarbij gaat het vooral om veiligheidsmaatregelen , die voor de KNVB-licentie vereist zijn, zoals extra verlichting, camerasysteem, een ontruimingsinstallatie en betere toegangscontrole. En als het om verlichting gaat, dan wil de PvdA graag ledverlichting.De provincie zette eerder de deur al open voor de club. En die handreiking heeft de club opgepakt. FC Emmen deed een aanvraag van bijna een miljoen euro. Maar dat gaat Drenthe te ver.Volgens gedeputeerde Henk Jumelet is er geen sprake van staatssteun. "Dit kan. Zeker omdat het niet in de club zelf, maar in het stadionbedrijf wordt gestoken." Of het bij deze aanvraag blijft? Gedeputeerde Jumelet deed de deur niet dicht en een volgend gesprek komt er zeker.