Varkens gaan agressieve plant in Emmen te lijf

KLAZIENAVEEN - De gemeente Emmen gaat met varkens de Japanse duizendknoop bestrijden.

De exotische plant kan volgens de gemeente onder en boven de grond veel schade veroorzaken en is moeilijk te bestrijden. Het plantje groeit door asfalt en breekt door muren heen.Varkens weten wel raad met de Japanse duizendknoop. Ze eten de plant met wortel en al op. De eerste varkens grazen inmiddels langs de Jagersweg in Klazienaveen. Eerder werd al een soortgelijke proef gedaan in Frederiksoord