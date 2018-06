Papegaaienopvang Erica heeft fikse waterschade: 'Binnen een kwartier stond het onder water'

ERICA - De papegaaienopvang in Erica heeft forse waterschade. Door de hevige regenval van afgelopen vrijdag is een van de kassen onder water komen te staan.

"We weten dat de kas niet helemaal waterdicht is, omdat de kas met meerdere goten aan elkaar zit", zegt voorzitter Michel van der Plas van World of Birds. "En we weten dat als het hard regent, het wel naar binnen drupt. Maar zoiets hebben we nog niet meegemaakt."De vogels in de kas hebben geluk gehad. "Het was tegen vijf uur en meerdere mensen waren al naar huis gegaan. Maar gelukkig waren er nog wat mensen en hebben we de vogels die niet kunnen vliegen en die op de grond zitten, kunnen redden. Anders waren ze verdronken.""De andere vogels die wat hoger op de stok zitten, vonden het wel grappig", zegt Van der Plas. "Maar het stond echt binnen een kwartier onder water. Het was alsof we een rivier binnen hadden."De schade wordt geschat op een paar duizend euro. "We moeten alle houtsnippers in de volières weghalen en dat gaan we vervangen door zand. Ik denk niet dat we iets vergoed krijgen van de verzekering. Daarnaast moeten we kijken of de houten volières bijvoorbeeld gaan rotten. Dat kunnen we later zien. Het is zonde, maar gelukkig zijn de vogels in orde. Dat is het belangrijkste", besluit de voorzitter.