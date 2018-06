Drentse coureurs stelden teleur tijdens TT van 1995 [video]

MOTORSPORT - Weet jij nog wie in 1995 allemaal meededen aan de TT in Assen? Waarschijnlijk schieten namen als Mick Doohan, Alex Crivillé en Maxi Biaggi je te binnen.

Maar wist je dat er ook best veel Nederlanders dat jaar over het TT Circuit raceten? Onder die Nederlanders waren ook twee Drenten, namelijk Rudy Mulder uit Hooghalen en Harry Hofsteenge uit Grolloo. Beiden wisten dat TT-jaar geen potten te breken. Mulder eindigde als laatste in de 250cc en Hofsteenge, bakkenist van Kevin Webster, finishte als dertiende in de zijspanklasse.Kijk hieronder naar een aflevering van TV Drenthe Sport, van maandag 26 juni 1995. In deze uitzending zie je mooie beelden van het circuit en interviews met de coureurs.