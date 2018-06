Nieuwe tv-reclame moet meer toeristen naar Drenthe trekken

ASSEN - Drenthe moet landelijk op de kaart worden gezet in een nieuwe televisiereclame.

De commercial is vanaf vandaag zo'n twee weken lang te zien op NPO 1, 2 en 3.Volgens Marketing Drenthe ligt de nadruk op het aanbod aan erfgoed in de provincie. In de reclame zie je onder meer de Koloniën van Weldadigheid, Herinneringscentrum Kamp Westerbork en het Hondsruggebied met de hunebedden."Drenthe staat in Nederland wat minder bekend als het gaat om haar cultuur en erfgoed. En dat is onterecht als je kijkt naar het culturele aanbod van Drenthe", aldus Marketing Drenthe. Doel van de commercial is meer mensen naar onze provincie te halen.