Han van Kooten vond overwinning TT 1927 'wel prettig' Han van Kooten, die in 1927 de TT won (screenshot: interview Rob Takens 1986 -uitzending RTV Drenthe 1995)

MOTORSPORT - In de archieven van RTV Drenthe is veel bijzonder materiaal te vinden. Zo vonden wij een interview met Han van Kooten, die in 1925 aan de allereerste TT ooit meedeed. Twee jaar later, in 1927, won hij de TT in de 350cc-klasse.





Welk gevoel had hij eigenlijk toen hij in 1927 als eerste over de finish kwam? "Ik had een fijn gevoel, maar ik ging er niet bij huilen hoor", aldus een nuchtere Van Kooten. "Maar je vond het wel prettig, want je wilde graag winnen."



Het is een interview dat TV Drenthe op 21 juni 1995 uitzond in het jaarlijkse TT Journaal. Het gesprek was al jaren eerder opgenomen, namelijk in 1986. Drie maanden voor de 85-jarige Van Kooten stierf.