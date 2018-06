Twijfel over nut oefenen 'school-shooting' in Hoogeveen

HOOGEVEEN - "Men moet zich afvragen of deze oefening niet zijn doel voorbijschiet", zegt Klaas Hiemstra van Stichting School en Veiligheid over het plan van het Alfa-college. "Is er daadwerkelijk grote dreiging? Mijn idee is dat alleen de situatie bespreken met de leerlingen in de klas zou volstaan."

Het Alfa-college in Hoogeveen is van plan om op 13 juni met studenten een 'school-shooting' na te bootsen. Directeur Jan Berend Van der Wijk: "De term school-shooting is misschien verkeerd gekozen. Ik wil geen schietpartij met een knallende acteur die door de gang loopt. Hoe echt we het doen gaan we nog bespreken."Hiemstra: "Wij juichen toe dat scholen zich maximaal voorbereiden op calamiteiten en dat ze daarin oefenen. Maar je moet je afvragen of het reëel is om op zo'n situatie te oefenen." Hiemstra wijst ook op het onberekenbare karakter van deze oefening: "Men oefent echt met leerlingen, waarvan je van tevoren niet weet hoe ze reageren. Ik denk dat je meer onrust zaait dan dat je oplost."De VO-raad, Vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs, beaamt dit: "In het algemeen adviseren wij scholen te investeren in een veilig klimaat. Dat is een voorwaarde voor goed onderwijs. Dan moet je denken aan voorlichting in hoe om te gaan met pesten tot aan de brandveiligheid. Deze school wil nu oefenen op een dreiging van buiten. Dan moet je je wel afvragen in hoeverre je onrust creëert.""Er is geen enkele aanleiding om te denken dat hier een aanslag gaat plaatsvinden", zegt woordvoerder Ron Reinds van Politie Noord Nederland. Hij geeft aan dat de politie er wel voor wil trainen, omdat je nooit zeker kan zijn dat het hier niet gebeurt. "Je kunt het in theorie allemaal vastleggen op papier, maar oefenen in een realistische sfeer is gewoon veel beter."Er ontstond commotie over het plan om school-shootings te oefenen, onder meer onder ouders van studenten.Een moeder die vandaag bij het Alfa-college haar dochter naar school bracht is er niet op tegen: "Ik vind het wel goed. Leerlingen worden zich bewust van de gevaren die er kunnen zijn. Er hoeft maar een verward persoon rond te lopen die dit doet."Politiewoordvoerder Reinds heeft tot nu toe een reactie gekregen van een ouder die zijn kind thuis houdt. "Daar is iedereen natuurlijk vrij in, maar je kind kan ook op een andere plek in zo'n situatie terechtkomen." Hij noemt daarbij de schietpartij op de Ramblas in 2015. "Daar zou je kind ook kunnen lopen."Gunnar Jannink, student ICT-beheer zegt wel mee te doen aan de oefening als dat moet: "In principe vind ik het wel goed dat zoiets gedaan wordt. Maar doe het dan bij een grote school in Amsterdam of Utrecht. Ik denk dat de kans dat het daar gebeurt groter is dan in Hoogeveen."Bij Stenden Hogeschool in Leeuwarden hebben ze ervaring met dergelijke oefeningen. Daar bootsten ze vorig jaar acht keer een school-shooting na. "Deze oefeningen zijn goed verlopen en het is leerzaam geweest voor onze studenten", zegt een woordvoerder van Stenden. "Wij hebben geen kritiek van ouders gehad."Er is wel een verschil tussen Stenden Hogeschool en het Alfa-college. De oefeningen bij Stenden werden georganiseerd vanuit de politie en er deden alleen studenten van de opleiding Integrale Veiligheid mee. Ook waren de leerlingen van Stenden Hogeschool iets ouder, namelijk ouder dan 18. De studenten op het Alfa-College zijn 15 of 16 jaar.Stenden Hogeschool zette docenten in voor ondersteuning van studenten met problemen. Daar heeft geen van de studenten gebruik van gemaakt.Directeur Van der Wijk van het Alfa-college was verrast door alle commotie die er is ontstaan, maar vooralsnog gaat de oefening wel door: "We blijven ervan uitgaan dat we het gaan doen. We houden natuurlijk rekening met alle geluiden die we verder nog zullen horen deze week en maken dan een wijs besluit wat we gaan doen."