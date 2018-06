Deel dit artikel:











Ben jij al klaar voor de Slootjesdagen? Tijdens de Slootjesdagen kun je allerlei soorten beestjes vangen (foto: Edwin van Stenis/RTV Drenthe)

Laarzen aan, schepnet in de aanslag: de Slootjesdagen komen er weer aan. Aankomend weekend staan natuurgidsen van de IVN op verschillende plekken in Drenthe klaar om samen met jou de sloten af te struinen naar alles dat er groeit, zwemt en glibbert.

Je ziet het niet als je langs het water loopt, maar veel sloten en vijvers barsten van het leven. Natuurlijk zitten er vaak vissen, maar er dobberen ook veel kleine beestjes onder of op het wateroppervlak.



Wat zit er in de sloot?

Zo is het niet vreemd wanneer je een hoop kokerjuffers tegenkomt. Dat zijn larven van schietmotten die een koker van zand, steentjes en plantenresten achter zich aan slepen. Daarin kan de kokerjuffer schuilen tegen vijanden.



Een andere vaak geziene waterbewoner is de bloedzuiger. Bloedzuigers hebben aan beide kanten van hun lichaam zuignappen en ook kunnen ze tanden hebben. Daarmee hechten ze zich aan vissen, kikkers of de voeten van mensen die een duik nemen en zuigen ze zich vol met bloed.



Een stuk vriendelijker is de schaatsenrijder. Dit diertje heet zo, omdat het over het wateroppervlak kan lopen. De haartjes op hun poten stoten water af, waardoor ze over het water kunnen glijden. Onderzoekers die de kwaliteit van het water meten, zijn vaak blij als ze schaatsenrijders tegenkomen. Deze insecten leven namelijk alleen maar in schoon water.