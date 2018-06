OM eist 240 uur werkstraf tegen verdachte mestsilodrama Makkinga

LEEUWARDEN - De verdachte in het mestsilodrama vindt de veroordeling uit 2017 onterecht. Het hoger beroep in die zaak vond vandaag plaats. Bij het schoonmaken van de mestsilo in Makkinga kwamen vijf jaar geleden drie mensen uit Friesland om het leven en raakte een man uit Veenhuizen zwaargewond.

De eis van het Openbaar Ministerie tegen de eigenaar van het schoonmaakbedrijf kwam neer op 240 uur werkstraf, een voorwaardelijke celstraf van een jaar en een boete van 100.000 euro. Dat is hetzelfde als de rechtbank heeft opgelegd . Volgens de advocaat-generaal kan het drama volledig worden toegeschreven aan de verdachte.Het hoger beroep was in Leeuwarden. De verdachte is het niet eens met de veroordeling uit 2017. Hij vindt het heel zwaar dat nabestaanden hem het voorval nog steeds kwalijk nemen. De eigenaar van het schoonmaakbedrijf, die verantwoordelijk wordt gehouden voor het dodelijke ongeluk, werd vorig jaar door de rechtbank in Zwolle veroordeeld.De advocaat-generaal vindt dat de verdachte onvoldoende op de hoogte was van de gevaren van mestopslag. "Heel apart voor een bedrijf dat al sinds 1987 in deze branche werkt." De verdachte ging daarop in verweer door te stellen dat de boer zou hebben verzwegen dat er spuiwater aan de mest was toegevoegd. "Als het ging om beschermende maatregelen deed u maar wat", reageerde de advocaat-generaal vervolgens. "Het drama van 19 juni 2013 kan in zijn geheel worden toegeschreven aan de verdachte."De advocaat van de verdachte vond echter dat de overheid niets heeft gedaan na het ongeluk. "Geen controles, geen voorschriften. Helemaal niets. Dat is schrijnend", aldus advocaat Tjalling van der Goot. Volgens hem staat vast dat er spuiwater is bijgemengd. "Dat heeft een verhoogde concentratie van giftige stoffen veroorzaakt." Dat het water in de silo zat, was niet aan de verdachte gemeld, aldus de advocaat. "Ik eis dan ook vrijspraak voor de eigenaar van het schoonmaakbedrijf."