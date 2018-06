Deel dit artikel:











Gasselternijveen maakt zich klaar voor 150ste Oostermoerfeest Een deel van het kinderkoor repeteert het speciale jubileumlied (foto: RTV Drenthe/Jeroen Willems) Praalwagen in opbouw voor Oostermoer 2018 (foto: RTV Drenthe/Jeroen Willems)

GASSELTERNIJVEEN - Knutselen. Vergaderen. Een lied instuderen. Bijna iedereen in Gasselternijveen is deze dagen druk met het 150-jarig jubileum van het Oostermoerfeest.

Het feest in Noordoost-Drenthe begon ooit als landbouw-tentoonstelling en nog steeds zijn daarvan elementen terug te vinden zoals de paardenkeuring, het concours hippique en de boerentrekkertrek.



Door de jaren heen zijn er ook nieuwe, meer feestelijke elementen toegevoegd aan het Oostermoerfeest, zoals een vijfkamp, een optocht met praalwagens en natuurlijk een feestavond. Ieder jaar wordt het feest door een ander dorp georganiseerd.



Ibiza

Het team van de Hoofdstraat-Zuid versiert hun straat en praalwagen rond het thema 'Ibiza'. Een paar keer in de week zitten buurtbewoners bij elkaar om te zagen, te timmeren en te schilderen. "Het is leuk dat je als buren bij elkaar komt en toch dingen samen doet. Mensen buurten niet meer zo gemakkelijk en tijdens Oostermoer gelukkig nog wel", zegt Ina Bakker.



Ondertussen werken ze bij het team van de Eems aan hun versieringen. Vele honderden harten worden er geschilderd, die straks een plekje krijgen in de straat. "Er wordt heel hard gewerkt om er wat leuks van te maken. Niet alleen door ons, maar volgens mij door heel Gasselternijveen", zegt Andréa Kreuger.



Jubileumlied

Een van de hoogtepunten tijdens het feest is het lied dat een 150-koppig kinderkoor ten gehore gaat brengen. Het jubileumlied is geschreven door Andries Middelbos. "Oostermoer is in wezen een feest van vijf grote dorpen en in de tekst zitten allemaal specifieke dingen van die dorpen, zoals bijvoorbeeld De Anner Oele en De Eexter Os", zegt Middelbos.



Alle vrijwilligers die bezig zijn met de voorbereidingen voor Oostermoer hebben nog een dikke maand. Het feest is van 17 tot en met 22 juli.