Oud-wethouder Ton Souverein voorzitter van Gemeentebelangen Borger-Odoorn

EXLOO - Oud-wethouder Ton Souverein is gekozen als nieuwe voorzitter van Gemeentebelangen Borger-Odoorn. Ook zijn er twee nieuwe bestuursleden aangesteld.

Souverein was tot voor kort wethouder voor Gemeentebelangen en heeft vandaag zijn afscheidsreceptie. De leden van de partij stemden unaniem in met zijn kandidatuur. Bij de ledenvergadering zijn drie leden uit het interim-bestuur herkozen. Het gaat om Bianca Takkenberg, Lianne Wind en John Huis.Verder bestaat het bestuur uit de nieuwe leden Jan Geerts uit Exloo en Jeffrey Greven uit 2e Exloërmond. Miranda Pathuis is fractievoorzitter geworden, nadat Niek Wind is geïnstalleerd als wethouder.Gemeentebelangen kreeg eerder dit jaar te maken met interne problemen, waardoor bestuursleden opstapten en een nieuwe partij werd opgericht. Het afgesplitste Leefbaar Borger-Odoorn behaalde bij de verkiezingen twee zetels. Gemeentebelangen is met acht zetels de grootste partij in Borger-Odoorn en vormt samen met VVD en D66 de coalitie.